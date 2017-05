Studente schopt meisje (4) die “date verstoorde” in het gezicht en is nu het doelwit van cyberpesters Video: YouTube

Een Chinese universiteitsstudente kregen bakken kritiek te slikken en werd het doelwit van online pesters toen beelden opdoken van een massale vechtpartij in een restaurant waarvan ze de aanstoker was. Het jonge heethoofd werd gefilmd toen ze haar woede koelde op een vierjarig meisje, dat volgens haar te luidruchtig was geweest en haar afspraakje met haar vriend had verpest.

Een beveiligingscamera in het restaurant in Dalian, een stad in het noordoosten van China, legde de onthutsende vechtpartij op video vast en toont hoe de studente op het kleine meisje afstormt om haar vol in gezicht te trappen. De moeder van het kind kan daar uiteraard niet om lachen en laat dat op een fysieke manier zien door de studente in het gezicht te slaan.

Het personeel van het restaurant probeert de kemphanen te scheiden, maar de moeder van het meisje slaagt erin een waterfles naar het hoofd van de studente te gooien. Het gevecht barst weer in alle hevigheid lost, nadat de studente het flesje teruggooit en één van de vrienden van de moeder raakt. Een mannelijk personeelslid verliest alle kalmte nadat hij in de klappen deelt omdat hij de razende moeder probeert te kalmeren. Hij achtervolgt de moeder van het aangevallen kind, duwt haar tegen de deur van het restaurant en verkoopt haar enkele rake vuistslagen.

Cyberpesten

Zowel de studente als de moeder van het kind krijgen bakken kritiek te slikken nadat de beelden op sociale media verschenen. Veel online kijkers vinden dat de studente in de fout ging en denken dat haar gedrag beneden alle peil is. “Haar gedrag is verschrikkelijk, ze verdient het niet om mens genoemd te worden”, schreef iemand op Weibo, de Chinese versie van Twitter. Gebruikers van sociale media zijn ook niet mals voor de moeder, die volgens hen totaal verkeerd reageerde door ook geweld te gebruiken en de ober te slaan. Volgens Chinese media krijgen beide vrouwen dagelijks haatberichten via de telefoon en sociale media.

De studente die de oorzaak was van de commotie, werd ondertussen opgespoord en verdedigde zich door te verklaren dat ze het meisje niet had geschopt, maar wel de stoel waarachter het kind zich verborg. Ze wilde ook haar verontschuldigingen aanbieden aan de ouders en bood aan om alle schade te vergoeden.