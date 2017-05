High Hopes van ‘Kom op tegen Kanker’ krijgt man van de hamer op bezoek

Niel / Schelle -

Een groep wielertoeristen uit Niel en Schelle gaan tijdens het weekend van O.H. Hemelvaart deelnemen aan de 1.000 km. voor ‘Kom op tegen Kanker’. Het inschrijvingsgeld komt op 10.000 euro. Het acht koppige team, dat zich High Hopes noemt, is samengesteld uit wielertoeristen, afkomstig uit Niel en Schelle. Er werd intens toegeleefd naar de 25ste mei, maar in laatste instantie kwam er een kink in de kabel.