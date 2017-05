Stijgend aantal letselongevallen in Antwerps verkeer

Er waren ruim 200 meer letselongevallen in 2016 in vergelijking met 2015. Foto: Pol De Wilde

Antwerpen - In Antwerpen vielen vorig jaar meer slachtoffers in het verkeer dan in 2015. De stijging komt vooral door het aantal lichtgewonden bij zachte weggebruikers. De Antwerpse verkeerspolitie wijst al op het gewijzigd verplaatsingsgedrag door de werven.

Met zes ongevallen met dodelijke slachtoffers en 113 met zwaargewonden zit 2016 op ongeveer hetzelfde historisch laag aantal als in 2015. Toch stijgt het totaal aantal letselongevallen in Antwerpen van 1.871 in 2015 naar 2.079 vorig jaar. Dit komt overeen met 2.521 slachtoffers. Dat blijkt uit het evaluatierapport 2016 van het Antwerpse verkeersveiligheidsplan.

Meer beweging

De stijging van het totaal aantal letselongevallen komt vooral door de toename van het aantal lichtgewonden in het verkeer. Enkele van de verklaringen zijn, volgens Antwerps commissaris van de verkeerspolitie Frank Rooses, de bevolkingsgroei en het toegenomen aantal bezoekers aan de stad. Die zorgen voor meer beweging op straat met een hoger risico op ongevallen.

“Een andere reden is dat mensen door de talrijke werven in Antwerpen hun verplaatsingsgedrag hebben gewijzigd van de auto naar de fiets, de elektrische fiets, brommer, motor en carpooling”, zegt Rooses. “We zien dat aan de inschrijvingen van een motor, maar ook aan de uitbreiding van de deelfietsen Velo.”