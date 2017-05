Brian vraagt vriendin ten huwelijk in lunapark: “Ze zei altijd dat het origineel moest zijn”

Brian Broucke en Cindy Vanhoutte (beiden 34 en uit Kortemark) noemen zichzelf echte ‘foorgangers’. Ze schuimen samen alle grote kermissen in Vlaanderen af. De Meifoor staat elk jaar op hun programma. Maar dit jaar werd het toch net ietsje specialer dan anders.

Cindy speelde nietsvermoedend met de ‘centjes’ in lunapark Play Time toen er plots een doosje naar beneden viel. Het bleef haperen en de verantwoordelijke moest erbij worden gehaald. Toen die het doosje eruithaalde, nam haar vriend Brian de ring eruit en stelde de grote vraag. Cindy twijfelde geen moment en zei volmondig “ja”.

Brian was naar eigen zeggen al een maand aan het tobben over een geschikt huwelijksaanzoek. De twee zijn al twee jaar samen en hebben samen een zoontje van vier maanden. “Ze had me altijd gezegd dat het origineel moest zijn”, zegt hij. “Ik brak er al een hele tijd mijn hoofd over. Tot het me te binnen schoot: in het lunapark!”

Extra centjes

Dat ze beiden graag naar de kermis gaan en dat de Meifoor in het verschiet lag, sterkte hem in zijn idee. Brian stapte naar de eigenaar van het lunapark en overtuigde hem aan zijn plan mee te werken.

“Die man was ontzettend vriendelijk”, zegt hij. “Hij plaatste de ring in één van de bakken en legde de centjes zo dat die zeker zou vallen zodra Cindy zou beginnen spelen. Toen we toekwamen, kreeg ik van hem nog heel wat extra centjes. Op die manier zouden we kunnen spelen tot het doosje zeker naar beneden kwam.”

Punten voor originaliteit

Subtiel leidde Brian zijn Cindy naar de spelmachine in kwestie. Zijn plannetje lukte wonderwel.

“Ik had helemaal niets door”, zegt Cindy. “Ik wist wel dat hij het zou vragen. En hij kan moeilijk een verrassing verzwijgen. Maar waar en hoe wist ik absoluut niet. Achteraf bekeken had ik het misschien wel moeten weten. Maar ik vind het hoe dan ook origineel en ben een tevreden verloofde.”