Gynaecologen niet opgezet met ‘reclame’ voor lotusbevalling op VTM

Het AZ Sint-Jan Oostende heeft voor het eerst een lotusbevalling begeleid. De bevalling werd gisteravond getoond in een reportage op VTM.

Een lotusbevalling is niet veel anders dan een gewone bevalling: eerst komt het kind, dan komt de moederkoek. Het verschil is dat de navelstreng niet wordt doorgeknipt. De placenta wordt naast de baby bewaard, in een doek of een kom, tot de navelstreng vanzelf loskomt. Dat kan tot tien dagen duren. De moederkoek wordt daarbij vaak met zout behandeld om hem uit te drogen en de stank te beperken.

In ons land hebben nog maar weinig mensen van de praktijk gehoord, maar op het Indonesische eiland Bali is het wel courant. Het was dan ook een Indonesische vrouw, Reena Roy (28), met de Vlaamse partner Tom Dewaele, die voor een lotusbevalling koos in het AZ Sint-Jan in Oostende. Een primeur voor ons land.

Meer of minder infecties?

In het VTM-programma Echte Mensen: Nieuw Leven was gisteravond te zien dat de bevalling voorspoedig verliep, maar dat de moederkoek een dag later alsnog werd geknipt. De kinderarts handelde uit vrees voor infecties.

“We hebben de vraag al een paar keer gekregen om de moederkoek langer te laten vasthangen, maar ik laat het niet toe”, zegt professor Ronald Devlieger van het UZ Leuven. “De placenta is na de bevalling dood weefsel dat niet steriel is. Daarom is er gevaar op infecties. VTM had op die gevaren moeten wijzen.”

Gynaecoloog Hendrik Cammu deelt die mening. “Alles wat op tv komt, wordt gekopieerd. Ook als het iets onzinnig is. Daarom had hier een waarschuwing bij gehoord. Niet zomaar alles kan.” Of zoals Devlieger het zegt: “Een materniteit is geen rariteitenkabinet.”