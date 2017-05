Geen Vlaamse subsidie voor Rupelbad

Aartselaar / Niel / Schelle / Hemiksem / Boom / Rumst - De Vlaamse overheid heeft onlangs een beslissing genomen over subsidies voor het bouwen of verbouwen van zwembaden. Het Aartselaarse zwembad, in een intergemeentelijke samenwerking met Niel en Hemiksem, is er niet bij. De besturen van de Rupelstreek buigen zich binnenkort over een nieuwe ontwerptekst.

“We hebben inderdaad vernomen dat we geen steun van de Vlaamse overheid krijgen”, bevestigt de Aartselaarse schepen van Sport Bart ­Lambrecht (N-VA). “Ons voorstel kreeg een quotatie van 43 op 100, daar waar minstens 60 nodig was. Nochtans scoorden we op de intergemeentelijke samenwerking bij de besten. Maar het technische deel van het dossier scoorde slechts 10 op 50.”

Volgens Niels burgemeester Tom de Vries (Open Vld) zijn de lage scores te wijten aan het feit dat het dossier, waarin zijn gemeente ondertussen penhouder is geworden, in december van vorig jaar nog niet ver genoeg stond. “We hadden wel onze haalbaarheidsstudie en de intentieverklaring, maar door gesprekken met Plopsaqua en de poging om ook met de drie andere Rupelgemeenten (Boom, Schelle, Rumst) samen te werken, liepen we vertraging op."