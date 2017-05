Maria (77) in shocktoestand na duik in vaart met scootmobiel: “Het is een wonder dat ze nog leeft”

Schoten - Maria Sprangers (77) verkeert in shock en heeft last van erge hoofdpijn, een dag nadat ze met haar scootmobiel in het kanaal Dessel-Schoten terechtkwam. “Het is een wonder dat mama nog leeft want ze kan niet zwemmen”, stelt haar dochter en mantelzorgster San Vanesche. Intussen rijst de vraag of het jaagpad ter hoogte van Sas 9 beter beveiligd kan worden.

Het was warm zondagnamiddag, maar een duik in de vaart nemen was Maria Sprangers niet van plan toen ze zoals wel vaker alleen op uitstap was met haar scootmobiel. “Terwijl ze de helling opreed voor sas ...