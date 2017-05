Is dit de allersnelste bevalling ooit?

Het is vaak een werk van lange adem. Dagen afzien vooraleer dat ene kleintje geboren wordt, maar een vrouw uit Breda had het ietsje gemakkelijker.

De vrouw zat op de bus toen ze plots weeën kreeg. Ze lichtte de buschauffeur Frans Videler in, die meteen zijn bus aan de kant zette om de vrouw te helpen. En dat was niets te vroeg want amper 20 seconden later was het jongetje al ter wereld gekomen. “Zoiets maak je natuurlijk niet elke dag mee”, aldus de chauffeur tegen BN DeStem.

Omdat het kindje zo snel geboren werd, was het even improviseren tot de hulpdiensten ter plekke waren. De navelstreng werd afgebonden met een schoenveter en een sjaal werd als dekentje gebruikt om het kindje warm te houden. Moeder en zoontje zouden het goed stellen.