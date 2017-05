Leerlingen ontdekken nieuwe school al voor ze klaar is

Heist-op-den-Berg / Mechelen - De leerlingen uit het vijfde jaar Architecturale en Binnenhuiskunst van het Mechelse Busleyden Atheneum maakten een maquette van de nieuwbouw van Freinetschool Triangel in Booischot (Heist-op-den-Berg). Zo konden de Booischotse kinderen maandag al kennis maken met hun nieuw schoolomgeving, nog voor er een steen gelegd is.

De speelplaats bij Freinetschool Triangel werd in de namiddag overspoeld door een zonnige zee van gele bouwvakkershelmpjes. De school deelde die uit om voor een passend ontvangstcomité te zorgen voor de oudere leerlingen van Architecturale en Binnenhuiskunst van het Busleyden Atheneum, campus Caputsteen. Zij kwamen speciaal vanuit Mechelen naar Booischot afgezakt om hun maquette van de toekomstige Freinetschool op schaal 1/100ste voor te stellen.

Het werk van de Mechelse vijfdejaars werd alvast op enthousiast applaus onthaald in Booischot. Er werd geklonken met een glaasje fruitsap of kinderchampagne. "Het ging soms met vallen en opstaan, maar uiteindelijk was het absoluut een leerrijke opdracht", zegt leerlinge Willemijn de Ree van Campus Caputsteen. "Het was ook geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen reageerden. We zijn blij dat ze er gelukkig mee zijn."

Dankzij de maquette kunnen de leerlingen zich inmiddels al wat beter leren te orie¨nteren in het nieuwe schoolgebouw. Ouders, sympathisanten en andere geïnteresseerden krijgen op 3 juni de kans om het 3D-werk van naderbij te inspecteren. Freinetschool Triangel zet dan van van 14.30u tot 18.30u de deuren open voor bezoekers. Na de openingsact vinden er doorlopend open klassen en ateliers plaats en er zijn hapjes en drankjes voorzien. Om 16.50u staan nog een aantal klasoptredens gepland.