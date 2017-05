Steven Defour krijgt rijverbod voor rijden op pechstrook

Hombeek - Rode Duivel Steven Defour is veroordeeld tot een boete van 180 euro en een rijverbod van vijftien dagen voor het rijden op de pechstrook. Hij liep voor dezelfde feiten eerder een zwaardere straf op omdat hij toen zijn kat naar de rechtbank stuurde.

De Audi A7 van voetballer en international Steven Defour, die op dit moment in de Britse Premier League bij Burnley FC speelt, werd op 12 mei van vorig jaar rond 9.30 uur aan 61 kilometer per uur geflitst op de pechstrook van de Brusselse Ring.

Twee maanden geleden werd Defour voor die feiten bij verstek veroordeeld tot een boete van 600 euro en een rijverbod van één maand. Net omdat Defour toen zijn kat stuurde, en omwille van zijn strafblad met acht veroordelingen, gaf de Halse politierechter Dina Van Laethem toen een zwaardere straf.

“Niet zeker of hij wel reed”

Ook gisteren was de Rode Duivel niet aanwezig in de politierechtbank, maar hij liet zich wel vertegenwoordigen door een advocaat. Die stelde dat het niet zeker was dat Defour, die toen nog bij RSC Anderlecht speelde, effectief achter het stuur zat. “De auto die geflitst werd, behoorde toen inderdaad aan hem toe. Alleen is het niet zeker dat hij ook achter het stuur zat. De inbreuk is al van even geleden, dus dat is nog moeilijk te achterhalen. Bij RSCA wordt er wel geregeld gecarpoold, want verschillende spelers wonen in elkaars buurt en pikken elkaar dan op om naar de training te gaan. De verbalisanten zegden dat er een man achter het stuur zat, maar meer ook niet. Omwille van zijn verleden begrijp ik wel dat er vragen worden gesteld over zijn rijgedrag.”

Toch rijverbod

Dat hij de eerste keer niet opdaagde, kwam volgens zijn advocaat omdat hij de dagvaarding nooit had ontvangen. “Het nieuws over zijn veroordeling vernam hij online.” De advocaat vroeg om geen rijverbod uit te spreken, maar daar ging de rechter niet op in. “Dat doe ik enkel bij beklaagden die nog een blanco strafblad hebben.”