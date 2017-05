BOEK. Tony Schumacher - Tijden van duisternis

Londen 1946. De nazi's hebben de oorlog gewonnen en heersen dus ook over Groot-Brittannië. John Rossett, een gedecoreerde Britse oorlogsheld, werkt nu voor de SS bij het Bureau voor Joodse Zaken.

Johns vrouw en zoon kwamen om door een bom van het Britse verzet en sindsdien leidt hij een verbitterd, door alcohol beneveld leven. Alles verandert wanneer een oude vriend hem vraagt diens kleinzoon Jacob te beschermen. De jongen is joods en houdt zich schuil in een verlaten gebouw. Rossett staat voor een belangrijke keuze: als hij doet wat hem wordt opgedragen, moet hij Jacob laten deporteren, maar iets weerhoudt hem ervan zijn instructies uit te voeren. Hij kiest ervoor Jacob te helpen ontsnappen, wat resulteert in een bloedstollende klopjacht door een grauw en grimmig Londen, waarin werkelijk niemand te vertrouwen blijkt. Schumacher schetst een geloofwaardig beeld van hoe het er in Groot-Brittannië had kunnen aan toegaan, als het lot de nazi’s gunstig was geweest. Een overtuigend en spannend debuut, met een intrigerende hoofdpersonage dat beetje bij beetje de gunst van de lezers weet te winnen.

De Boekerij, 397p, 19,99 euro