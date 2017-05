Opnieuw tragisch sterfgeval: topatlete overleden na aanrijding door vrachtwagen

Een ongeval met dodelijke afloop schrikt alweer de sportwereld op: de Duitse toptriatlete Julia Viellehner heeft maandag het leven gelaten. De 31-jarige was vorige week aan het trainen op de fiets toen ze werd aangereden door een vrachtwagen. Viellehner werd overgebracht naar het ziekenhuis in Cesena, waar ze de voorbije week in een kunstmatige coma werd gehouden, maar overleed maandag...

Viellehner werkte in het Italiaanse Rimini een stage af op de fiets, samen met haar partner Tom Stecher. Die zag hoe zijn vriendin plots werd meegesleurd door een vrachtwachten die vanuit de andere richting kwam gereden. Viellehner werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Cesena, maar overleed daar maandag nadat ze een week in een kunstmatige coma werd gehouden. De Duitse werd in 2013 en 2015 vice-wereldkampioene duatlon en nam ook al deel aan de Ironman-triatlon op Hawaï.

Vorige week nog raakte Nicky Hayden, de ex-wereldkampioen MotoGP, levensgevaarlijk gewond. Ook na een aanrijding op de fiets. De Amerikaan ligt nog steeds in het ziekenhuis en vecht voor zijn leven. De Italiaanse wielrenner Michele Scarponi overleed eind vorige maand toen hij werd opgeschept door een bestelwagen tijdens een trainingsritje. Ook Tourwinnaar Chris Froome ontsnapte niet aan een ongeval, hij werd aangereden op training in Monaco maar kwam er gelukkig met de schrik van af.