Bart De Wever: “Ik kan niet uitsluiten dat er nog schietpartijen zullen voorvallen”

Ekeren / Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft maandag gereageerd op de recente schietpartijen, zoals in Berendrecht en Ekeren waar de afgelopen week twee huizen werden beschoten. “Het is duidelijk dat er een oorlog in het drugsmilieu woedt”, vertelt hij aan ATV.

Foto: Wim Hendrix

In Berendrecht werden zondagochtend onschuldige buren het slachtoffer van een schietpartij. De huurwoning van doelwit Mario D.B. werd 12 keer beschoten. De auto van de buren ging in vlammen op, de daders staken even verderop hun eigen vluchtauto in brand. In Ekeren vond vorige week ook een schietpartij plaats. Het huis van een kennis van ‘Frank De Tank’ werd met kogels doorzeefd.

“Conflicten zijn onvermijdelijk”

Bart De Wever meent dat het grote aantal schietpartijen niet het gevolg is van de ‘War on Drugs’ die hij doorvoert. Volgens de Antwerpse burgemeester heeft zijn beleid er net voor gezorgd dat het aantal schietpartijen is afgenomen. “Het is duidelijk dat er een oorlog in het drugsmilieu woedt”, zegt De Wever aan ATV. “Als je de drugshandel minder winstgevend maakt, zijn dit soort conflicten onvermijdelijk. Dat hoort er bij wijze van spreken bij.”

“Ik ga niet ontkennen dat harder optreden tegen drugs geweld binnen het drugsmilieu kan uitlokken”, gaat De Wever verder. “Maar er is geen reden om de ‘War on Drugs’ bij te sturen, het aantal gewapende overvallen in Antwerpen is bijna met de helft verminderd. Maar laten we wel wezen: dit is niet uniek en het is niet de eerste keer dat we dit hier meemaken. Ik kan niet uitsluiten dat dergelijke conflicten nog zullen voorvallen.”