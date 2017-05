David Goffin had last van adductoren in Rome, maar is vol vertrouwen voor Roland Garros

David Goffin (ATP 11) reist dinsdag af naar Parijs om er te trainen voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. De Luikenaar strandde afgelopen donderdag in de achtste finales van het Masters 1.000 toernooi in Rome, waar hij last had van de adductoren. Medische testen toonden echter geen problemen aan, hij is vol vertrouwen over zijn fysieke paraatheid.

“Na de eerste training dinsdag zal ik meer weten, maar ik ben vol vertrouwen”, zei Goffin maandag in Antwerpen in de marge van de presentatie van de tweede editie van de European Open, het enige ATP-tennistoernooi in België dat van 15 tot 22 oktober plaatsvindt. “Het is sowieso het doel om de tweede week te halen in Parijs. Daarnaast hangt het af van veel factoren, maar het is natuurlijk de ambitie om zover mogelijk te geraken.” Goffin werd in Rome in de achtste finales uitgeschakeld door de Kroaat Marin Cilic (6-3, 6-4). Tijdens de wedstrijd liet Goffin twee keer de kiné op het terrein roepen omdat hij last had van de linkerdij. Na de wedstrijd gaf hij toe dat hij aan opgeven had gedacht om Roland Garros niet in gevaar te brengen.

De European Open werd in het Havenhuis voorgesteld. Onder meer David Goffin, Steve Darcis en Franse titelverdediger zullen deelnemen aan het toernooi. De European Open kreeg volgens de organisatie een erg positief rapport van de ATP voor de eerste editie en ook de spelers waren al lovend in hun reacties. Het grote publiek vond echter nog te weinig zijn weg naar het evenement - over een hele week kwamen er ‘slechts’ 16.500 toeschouwers opdagen - en daar moet dit jaar verandering komen. “Vorig jaar lag de focus terecht op het sportieve en de wensen van de spelers, nu gaan we ervoor zorgen dat we meer bezoekers aantrekken en hen een betere ervaring kunnen bezorgen”, zegt toernooidirecteur Andy Hancock.

David Goffin wordt opnieuw een van de publiekstrekkers en het sportieve uithangbord van het toernooi. “Het is belangrijk dat België een ATP-toernooi heeft en de infrastructuur in de Lotto Arena is magnifiek”, zegt hij. “Ik ga er opnieuw alles aan doen om te winnen, dat moet ook gewoon het doel zijn als je een van de topreekshoofden bent.”