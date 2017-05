Joris De Loore neemt eerste horde in kwalificaties Roland Garros

Joris De Loore (ATP 207) heeft maandag de tweede (en voorlaatste) kwalificatieronde bereikt op Roland Garros. Hij zette de Taiwanees Ti Chen (ATP 224) opzij met 7-5 en 7-6 (7/4). Nu treft De Loore de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 159) of de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 141).

Eerder op de dag verloor Kimmer Coppejans (ATP 167) op het gravel in Parijs met twee keer 6-2 van de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 199). Yannik Reuter (ATP 233) komt later op de dag in actie tegen de Noor Casper Ruud (ATP 118).

Ruben Bemelmans (ATP 124) en Arthur De Greef (ATP 127) spelen hun eerste wedstrijden tegen respectievelijk de Argentijn Marco Trungelliti (ATP 161) en de Spanjaard Enrique Lopez-Perez (ATP 216) ten vroegste dinsdag.

David Goffin (ATP 11) en Steve Darcis (ATP 38) staan rechtstreeks op de hoofdtabel van het tweede grandslam van het seizoen.