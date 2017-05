Tamara Stojakovic uit Merksem: van vluchteling tot beste leerkracht Nederlands

Merksem - Ze was 11 en sprak geen woord Nederlands toen ze op de vlucht voor de Joegoslavische burgeroorlog in België ­aankwam. Vandaag staat Tamara Stojakovic (35) al ­zeven jaar voor de klas, en niet zonder succes. Als eerste ­Vlaming ooit is ze uitgeroepen tot beste leerkracht ­Nederlands van de Lage Landen.

“Nederlands is een erg mooie taal, maar een verdomd moeilijke. Wanneer is het lidwoord ‘de’, wanneer is het ‘het’? En waarom zeg je een ‘mooie’ ring, maar is het een ‘mooi’ cadeau?”

Ze heeft het niet ...