Goffin en Gasquet zijn opnieuw van de partij in Antwerpen voor European Open

In het Antwerpse Havenhuis is maandag de tweede editie van de European Open voorgesteld, het enige ATP-tennistoernooi in ons land. Van 15 tot 22 oktober strijden nationale en internationale toppers in de Lotto Arena om een totale prijzenpot van 589.185 euro. David Goffin, de Franse titelverdediger Richard Gasquet en Steve Darcis hebben alvast hun deelname bevestigd.

De European Open kreeg volgens de organisatie een erg positief rapport van de ATP voor de eerste editie en ook de spelers waren al lovend in hun reacties. Het grote publiek vond echter nog te weinig zijn weg naar het evenement - over een hele week kwamen er ‘slechts’ 16.500 toeschouwers opdagen - en daar moet dit jaar verandering komen. “Vorig jaar lag de focus terecht op het sportieve en de wensen van de spelers, nu gaan we ervoor zorgen dat we meer bezoekers aantrekken en hen een betere ervaring kunnen bezorgen”, zegt toernooidirecteur Andy Hancock.

David Goffin wordt opnieuw een van de publiekstrekkers en het sportieve uithangbord van het toernooi. “Het is belangrijk dat België een ATP-toernooi heeft en de infrastructuur in de Lotto Arena is magnifiek”, zegt hij. “Ik ga er opnieuw alles aan doen om te winnen, dat moet ook gewoon het doel zijn als je een van de topreekshoofden bent.”

De voorverkoop is intussen al van start gegaan, met tickets van 10 tot 80 euro per persoon. Meer informatie staat op www.europeanopen.be.