Politie weet wie zwangere vrouw is die verkoold werd teruggevonden in bos

Politie en gerecht zijn op zoek naar de Belgische partner van Thayrine Cruz (37). De Braziliaanse vrouw werd op 8 mei dood gevonden in een bosje nabij Doornik. Haar lichaam was zwaar verminkt. De vrouw was vier maanden zwanger.

Een jager deed twee weken geleden in een bos in Bléharies, nabij Doornik en vlak bij de Franse grens, een lugubere ontdekking. Hij vond er een zwaar toegetakeld lichaam. De dader had geprobeerd het slachtoffer in brand te steken, wellicht om sporen uit te wissen. Wetenschappelijk onderzoek, onder meer DNA-analyse, heeft intussen aan het licht gebracht dat het om het lichaam gaat van de 37-jarige Thayrine Cruz, een Braziliaanse die als prostituee in Brussel werkte.

Het was na een tip van haar familie in Brazilië dat het onderzoek in een stroomversnelling kwam. Cruz had een twaalfjarige zoon in Brazilië. De jongen verblijft daar bij familie terwijl zijn moeder hier geld kwam verdienen. Eens ze genoeg had om in haar geboorteland een goed leven te kunnen leiden, zou ze terugkeren.

Valse beloften

De vrouw werd echter met valse beloften naar hier gelokt en kwam in de prostitutie terecht. Ze leerde hier ook een Belgische man kennen. Autopsie wees uit dat ze op het moment dat ze werd gedood, vier maanden zwanger was. Toch beweren vriendinnen dat ze niet samenwoonde met haar Belgische vriend.

De vrouw, die al drie jaar in ons land verbleef, had verschillende keren per week contact met haar familie en haar zoon in Brazilië. Die vonden het dan ook vreemd dat ze sinds 8 mei plots niets meer van zich liet horen. Via sociale media ging haar zoon naar haar op zoek, terwijl haar familie in Brazilië naar de politie stapte.

De Belgische politie geeft weinig informatie vrij omdat het op zoek is naar de dader. Ze richten hun pijlen daarbij vooral op de Belgische vriend van Cruz. Of hij effectief ook de moordenaar is, is lang niet zeker, maar speurders willen hem in ieder geval zo snel mogelijk aan de tand voelen.