Vijf agenten gewond nadat ze Turkse trouwstoet proberen te stoppen

Er is opnieuw ophef ontstaan over een filmpje van een Turkse trouwstoet in Dilbeek die zondag op sociale media werden gedeeld. Op de beelden is te zien hoe de politie de feestvierders begeleidt. De politie had de dag ervoor wel ingegrepen bij zo’n trouwstoet, maar daarbij raakten vijf agenten gewond.

Om nieuwe problemen te vermijden, begeleidde de politie een andere stoet zondag met vijf politievoertuigen met blauwe zwaailichten. De zorgde voor boze reacties op sociale media. De trouwers en hun gevolg maakten opnieuw verschillende verkeersovertredingen. De politie liet begaan. “Maar de pv’s en boetes volgen”, klinkt het bij de politie van Dilbeek.

“Verschillende weggebruikers alarmeerden ons zaterdag omdat de deelnemers van een trouwstoet het rode licht negeerden of uit de ramen van de wagens hingen. Dat leidde onder meer op de Ninoofsesteenweg tot gevaarlijke toestanden”, zegt commissaris Luc Mostinckx van de Dilbeekse politie. “Toen de collega’s de wagens lieten stoppen, keerden verschillende personen zich tegen de inspecteurs en werden er slagen uitgedeeld. Vijf agenten liepen lichte verwondingen op, twee amokmakers zijn opgepakt.”

Commissaris Mostinckx begrijpt de kritiek op de escorte die de roekeloze chauffeurs kregen. “Maar dit was de beste oplossing op dat moment.” Politie en gemeentebestuur bekijken in de komende dagen wat ze kunnen doen om dit soort trouwstoeten en levensgevaarlijke toestanden op de weg in de toekomst kunnen vermijden.

Ook in Vilvoorde, Mechelen en Evergem

Het is niet de eerste keer dat er ophef ontstaat over een Turkse trouwstoet. Zo doken er begin april beelden op van feestvierders die in Mechelen alle verkeersregels aan hun laars lapten en die plots bleven stilstaan in het midden van het viaduct van Vilvoorde. De politie schreef liefst 59 pv’s uit, alles samen goed voor zo’n 5.000 euro.

En ook in het Oost-Vlaamse Evergem dook er een filmpje op van automobilisten die het bont maakten op de openbare weg. Ze zigzagden over de weg en stapten zelfs uit op de Gentse Ring.