In dit café serveren ze allerlei lekkers voor zeemeerminnen

Bij Crème and Sugar in Californië serveren ze niet alleen taartjes en shakes die opgedragen zijn aan eenhoorns, maar sinds kort ook aan zeemeerminnen. Eigenares Joanna Czikalla creëerde onder meer een limonade, gebakje en een ijsje en slaagt er zo in een kleurrijk menu voor te schotelen.

Eerst was er de 'unicorn latte' die overal zijn intrede deed, zelfs tot bij Starbucks toe. Maar die trend lijkt alweer ingehaald te worden door alles wat rond zeemeerminnen draait. Daarom serveren ze in Crème and Sugar een volledig menu dat daarop inspeelt en dat is niet toevallig.

"Ik wou zelf altijd een zeemeermin worden", zegt eigenares en Joanna Czikalla. "Ik ben er al sinds december mee bezig, maar wou wachten tot het zeemeerminnenseizoen echt was aangebroken."

Je helemaal zeemeermin voelen dat doe je blijkbaar met een Mermaid Water, Mermaid Shaved Ice, Mermaid Shake en een Mermaid Float. Ideaal voor zoetekauwen die geen bezwaar tegen wat kleurstof hebben.