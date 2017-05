Ranst - Wie graag de stapschoenen aantrekt, kan op dinsdag 30 mei vanaf 19.30u deel nemen aan een wandeling tussen Ranst en Wommelgem.

De wandeling gaat langs landelijke wegen van Ranst naar Wommelgem. In Wommelgem wordt even gestopt in De Pluymhoeve en dan stappen de deelnemers langs een kortere lus terug naar het vertrekpunt. Deelnemen is gratis maar het dragen van een fluohesje wordt wel aangeraden.

http://Kvlv.ranst@hotmail.com