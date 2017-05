Burgemeesters Sint-Amands en Puurs reageren op fusieplannen: “Geen donderslag bij heldere hemel”

Sint-Amands / Puurs / Bornem - Sint-Amands is als kleine gemeente met 8.400 inwoners om financiële redenen bijna verplicht in de toekomst een fusie aan te gaan met een buurgemeente. Dat zegt burgemeester Peter Van Hoeymissen (CD&V) in een reactie op het nieuws in uw krant over de fusieplannen met het grotere Puurs (17.200 inwoners). Van Hoeymissen bevestigt dat ook Bornem interesse had.

“Maar we hebben voor Puurs gekozen omwille van de bestaande nauwe samenwerking zoals met het gezamenlijke zorgbedrijf”, stelt hij. “In Bornem vindt men het blijkbaar jammer dat men niet gehoord is, maar een fusie met drie zag men daar sowieso niet zitten.”

De gesprekken tussen Puurs en Sint-Amands waren al een tijdje in alle stilte aan de gang en de intentie tot fusie zal dinsdag een eerste keer officieel worden uitgesproken tijdens de gemeenteraad. “Nadien gaan we de bevolking informeren en bevragen en eind juni gaan we dan echt de goedkeuring vragen aan de gemeenteraad”, stelt Van Hoeymissen. “Een enquête had eerder al uitgewezen dat onze bevolking een fusie wel genegen is. Over de naam van de fusiegemeente circuleren al voorstellen, maar die moeten we nog verder bespreken.”

Foto: Photo News

“Logische stap”

Volgens de Puurse burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) zijn de fusieplannen met Sint-Amands een logische stap in een proces van samenwerking dat al jaren aan de gang is. “Dit is geen donderslag bij heldere hemel”, stelt hij. “We werkten al samen via de huisvestingsmaatschappij en sinds vorig jaar het zorgbedrijf en we wisselen al ambtenaren uit. We staan op dat vlak al verder dan de meeste andere Vlaamse gemeenten die werken aan een fusie.”

De financiële steun die gemeenten met concrete fusieplannen vanuit Vlaanderen kunnen krijgen, is volgens Van den Heuvel niet de enige reden waarom Puurs en Sint-Amands elkaar gevonden hebben. “Dat is een mooie extra stimulans, we gaan daar ook niet flauw over doen”, zegt hij. “Maar het is niet zo dat we sindsdien holderdebolder een fusie beginnen te plannen zijn. Dit is een positief verhaal, een manier om een betere dienstverlening te kunnen organiseren voor minder geld.”

“Flauwe reactie”

De reactie van de Bornemse burgemeester, die graag zelf gesprekken met Sint-Amands had aangeknoopt, noemt Van den Heuvel “een beetje flauw”. “Bornem zag het al niet zitten om mee in het verhaal van het zorgbedrijf te stappen”, stelt hij. “Dan moet men niet vreemd opkijken als wij met twee gemeenten nog verdere stappen willen zetten.”

Ook in Puurs zal de bevolking de komende weken bij het proces betrokken worden via onder meer een infomoment, om eind juni tot een goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad te komen.

