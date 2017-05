Geen titel of Champions League maar Messi krijgt wel vierde Gouden Schoen

Lionel Messi ontvangt voor de vierde keer in zijn carrière de Gouden Schoen als topscorer van Europa. De Argentijnse ster van FC Barcelona maakte dit seizoen 37 doelpunten in de Spaanse competitie. “La Pulga” (de vlo) blijft Bas Dost voor. De Nederlandse spits van Sporting scoorde in zijn eerste seizoen in de Portugese competitie 34 keer.

De Gabonese international Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund eindigt als derde op de lijst van Europese topschutters met 31 treffers.

Op de Serie A na zijn alle topcompetities in Europa afgelopen. Met nog één speeldag op het programma, leidt de Bosniër Edin Dzeko (AS Roma) het topscorersklassement in Italië met 28 doelpunten, een meer dan Rode Duivel Dries Mertens (Napoli).

Messi won de Gouden Schoen in 2009-2010 voor het eerst met 34 doelpunten. Twee jaar later deed hij dat met liefst vijftig treffers, een jaar later gevolgd door 46. Vorig seizoen ging de Europese topschuttersprijs naar ploeggenoot Luis Suárez, die toen veertig keer scoorde.

Met vier Europese Gouden Schoenen komt Messi naast zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo.