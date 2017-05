Waar is de tepel van Cher gebleven?

BELIEVE LIVE IN BILLBOARD MUSIC AWARDS, AMEN CHER! pic.twitter.com/8Xwh9LJYwP

Tijdens de Billboard Music Awards verscheen de ondertussen 71-jarige Cher voor het eerst in 15 jaar nog eens op het podium van een grote awardsshow. Ze bracht er haar grote hits 'Believe' en 'Turn Back Time', maar het was vooral haar boezem die over de tongen ging achteraf. Op Twitter vroegen veel mensen zich af waar haar ene tepel gebleven was.

Cher kreeg op de Billboard Music Awards zondag de Icon Award uit de handen van Gwen Stefani, die haar een rolmodel noemde die vrouwen geleerd heeft sterk te zijn. Het is echter vooral haar outfit die vlot over de tongen blijft gaan.

Na het optreden van Cher op de Billboard Awards bleven heel wat Twitteraars met verstomming achter. Ze trad namelijk op in een outfit die weinig aan de verbeelding overliet en waarbij ze op haar ene borst haar tepel had afgedekt met een glitterhartje. Alleen was er op de andere borst geen zo'n hartje te zien, maar ook geen tepel. Iedereen vroeg zich dus collectief af waar die tepel gebleven was.

Toch een beetje een smet op wat een mooie eerbetoon moest worden aan de carrière van Cher die ondertussen ettelijke decennia overspant. Ze werd in elk geval wel flink in de bloemetjes gezet door haar collega's en kon op een staande ovatie rekenen na haar optreden en speech. Ook Celine Dion, die achter de schermen het optreden meevolgde, was duidelijk grote fan.

Celine Dion was all of us during Cher's performance? #BBMAs pic.twitter.com/0YxevFfJe5 — billboard (@billboard) May 22, 2017

Where was #cher s nipple I don't freaking understand where it went #bbmas — Kimberly Webb (@kimberlywebb_) 22 mei 2017

Are they blurring Cher's other nipple out or what's going on? I'm confused — Andrea (@andreeaaa_z) 22 mei 2017

#BBMAs WHERE IS CHER'S OTHER NIPPLE COVER. AND WHERE IS THE NIPPLE — Taleigha?? (@Tal_Hunter) 22 mei 2017