Drie bergbeklimmers omgekomen op Everest, vierde is vermist

Op de Mount Everest zijn de afgelopen drie dagen drie bergbeklimmers omgekomen: een Amerikaan, een Slovaak en een Australiër. Een vierde Indiase klimmer is als vermist opgegeven. Een tiental andere alpinisten moest worden gered de afgelopen drie dagen.

De overlijdens zijn waarschijnlijk te wijten aan hoogteziekte. Sinds het begin van het seizoen zijn zo al vijf bergbeklimmers omgekomen op de Everest. Het seizoen kent vooralsnog een erg veranderend weerbeeld, met sterke winden en soms ongewoon lage temperaturen.

Tijdens het weekend waren de weersomstandigheden kalmer geworden en was er een mogelijkheid om de top te bereiken.

Op de hoogste berg van de wereld is ook de iconische Hillary Step, het laatste obstakel voor de top van de berg, ingestort. Dat zei een Nepalese berggids maandag. Het kenmerkende onderdeel van de Everest is genoemd naar Edmund Hillary, die net als Tenzing Nogay de eerste was om de 8.848 meter hoge piek te beklimmen.

Bergbeklimmers vermoeden dat de Hillary Step is ingestort tijdens de aardbeving van 2015, waarbij een twintigtal klimmers in het basiskamp omkwamen, net als duizenden in het centrum van Nepal. De Hillary Step was een 12 meter hoge rotswand.