Goffin zakt op ATP-ranking, Darcis komt top veertig binnen

David Goffin moet maandag een positie inleveren op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. De Luikenaar, die vorige week de derde ronde haalde op het Masters 1.000 toernooi in Rome, staat elfde.

Goffin wordt op de ranking voorbijgestoken door de Duitser Alexander Zverev. Het 20-jarige toptalent pakte zondag op het Italiaanse gravel zijn belangrijkste toernooizege tot dusver en wordt daarvoor beloond met een sprong van 17 naar 10.

Steve Darcis doet maandag ook een uitstekende zaak. Dankzij de Challengertitel die hij veroverde in Bordeaux, stijgt ‘Shark’ twaalf plaatsen. Hij mag zich het nummer 38 van de wereld noemen, op zijn 33e de beste notering ooit voor Darcis.

Ruben Bemelmans gaat twee banken vooruit en is 124e. Arthur De Greef, die door Darcis uit de finale werd gehouden in Bordeaux, klimt elf plaatsen naar nummer 127. Lager op de ranking volgen Kimmer Coppejans (167e, -3) en Joris De Loore (207e, -17).

Helemaal bovenaan het klassement blijft in de top tien, behalve de intrede van Zverev, alles bij het oude. De Schot Andy Murray staat op 1 voor de Serviër Novak Djokovic, verliezend finalist in Rome, en de Zwitser Stan Wawrinka. Rafael Nadal is vierde voor Roger Federer.

De ATP-ranking op maandag 22 mei (tussen haakjes de ranking op 15 mei):

1. (1) Andy Murray (GBr) 10370 punten

2. (2) Novak Djokovic (Ser) 7445

3. (3) Stan Wawrinka (Zwi) 5445

4. (4) Rafael Nadal (Spa) 5375

5. (5) Roger Federer (Zwi) 5035

6. (6) Milos Raonic (Can) 4360

7. (7) Dominic Thiem (Oos) 4145

8. (8) Marin Cilic (Kro) 3765

9. (9) Kei Nishikori (Jap) 3560

10.(17) Alexander Zverev (Dui) 3150

++ 11.(10) David Goffin (BEL) 3055

12.(11) Grigor Dimitrov (Bul) 2900

13.(12) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2870

14.(13) Tomas Berdych (Tsj) 2780

15.(14) Jack Sock (VSt) 2415

16.(15) Gaël Monfils (Fra) 2365

17.(16) Lucas Pouille (Fra) 2320

18.(20) Roberto Bautista Agut (Spa) 2155

19.(18) Nick Kyrgios (Aus) 2155

20.(19) Albert Ramos-Vinolas (Spa) 2065

...

38.(50) Steve Darcis (Bel) 1016

124.(126) Ruben Bemelmans (Bel) 458

127.(138) Arthur De Greef (Bel) 452

167.(164) Kimmer Coppejans (Bel) 344

207.(190) Joris De Loore (Bel) 260

233.(222) Yannik Reuter (Bel) 225

272.(267) Yannick Mertens (Bel) 192

295.(292) Maxime Authom (Bel) 169

299.(284) Clement Geens (Bel) 165

322.(326) Germain Gigounon (Bel) 146

390.(394) Christopher Heyman (Bel) 111

523.(516) Romain Barbosa (Bel) 64

541.(540) Jonas Merckx (Bel) 61

545.(559) Yannick Vandenbulcke (Bel) 60

570.(547) Julien Dubail (Bel) 54

617.(532) Julien Cagnina (Bel) 44

633.(626) Joran Vliegen (Bel) 43

639.(642) Omar Salman (Bel) 41

659.(661) Niels Desein (Bel) 37

674.(640) Michael Geerts (Bel) 35

823.(832) Jeroen Vanneste (Bel) 20

928.(708) Sander Gille (Bel) 13

959.(958) Jolan Cailleau (Bel) 12

1187.(1182) Benjamin Dhoe (Bel) 6

1229.(1175) Stijn Meulemans (Bel) 5

1241.(1244) Alexandre Folie (Bel) 5

1262.(1256) Victor Poncelet (Bel) 5

1321.(1239) Dennis Bogaert (Bel) 4

1338.(1342) Maxime Pauwels (Bel) 4

1376.(1380) Arnaud Neveux (Bel) 3

1463.(1467) Seppe Cuypers (Bel) 2

1560.(1563) Laurens Verboven (Bel) 2

1635.(1642) Loic Juszczak (Bel) 2

1645.(1648) Gerald Moretti (Bel) 1

1755.(1763) Loic Cloes (Bel) 1

1938.(1940) Zizou Bergs (Bel) 1