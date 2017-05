Ken staakt zoektocht naar meisje “met de mooiste lach ooit” na vreemd telefoontje

Vele duizenden keren werd het wanhopige bericht gedeeld waarin Ken Verschoren (33) hoopte in contact te komen met het meisje “met de mooiste lach ooit”, die hij leren kennen had op de trein van Aarschot naar Brussel. Maar vanmorgen heeft hij zijn oproep verwijderd, na een wel erg vreemd telefoontje.

Ik ben op zoek naar de knappe juffrouw die recht over me mee in het gangetje stond in de trein, met een jeansvestje aan, blonde haren en voorzien van de mooiste lach ooit. Ik ga het moment niet beschrijven want dat is tussen ons. Maar als ik zeg dat jij schrok van de trein die van de andere kant kwam, weet je waarschijnlijk al wie er naar je op zoek is. Pas tegen het einde van de treinrit werd maar echt duidelijk dat er een vonk inzat. De deuren gingen open in Brussel-Noord en ik zeg - met mijn hoofd helemaal in de war - allez, salukes hé. Weg was ik, de verkeerde kant op. Dat heb je nog gezien, want je bleef me volgen met een blik van: waar ga jij nu naar toe?

Dat schreef Ken Verschoren uit Tremelo afgelopen weekend op Facebook. Hij vroeg iedereen om het bericht te delen, want hij wilde de knappe dame die de man uit Tremelo op de trein had leren kennen zo graag nog eens terugzien. Zijn oproep werd vele duizenden keren gedeeld, maar voorlopig zonder succes.

Merkwaardig genoeg laat Ken, opnieuw via Facebook, maandagochtend weten dat de oproep verwijderd is. En dat na een vreemd telefoontje.

“Ik wil iedereen bedanken om mijn bericht naar de zoektocht zo massaal te delen“, aldus Ken. “Ik heb het vannacht gewist omdat ik ben wakker gebeld rond 1 uur door een anoniem nummer. De man vertelde me dat hij de broer was van het meisje en dat ze al iemand heeft. Daarna heeft hij gewoon ingehaakt. Ik heb met mijn slaapkop het bericht dan maar gewist omdat ik het idee had dat het toch geen nut meer had van verder te delen. Nu ben ik niet 100 percent zeker of hij echt de broer was. Maar het maakt niet uit. Ik denk dat er genoeg ruchtbaarheid aan werd gegeven zodat mijn bericht de knappe juffrouw bereikt of al bereikt heeft. Ik ben niet wanhopig. Ik ben gewoon iemand die voor hij iets loslaat zichzelf de vraag stelt heb ik wel voldoende gedaan om dat wat ik wil te bereiken? Ik vond dat zij het waard was. En die mooie lach is echt de mooiste lach ooit. Als ze vrijgezel is had ik die lach gewoon graag is teruggezien om te weten wie er achter zit. Ik vermoed een engel...”

Het is nog onduidelijk of het om een echt telefoontje ging of om een flauwe grap.