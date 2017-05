POLL. Vindt u ‘Puurs-aan-de-Schelde’ een goede naam voor de nieuwe fusiegemeente?

Sint-Amands / Puurs - Eind deze maand willen burgemeesters Peter Van Hoeymissen van Sint-Amands en Koen Van den Heuvel van Puurs, allebei CD&V’ers, hun gemeenteraden voorstellen om de twee gemeenten te fuseren.

De fusie is nog geen feit, maar er is wel al nagedacht over een nieuwe naam. Klein-Brabant is uitgesloten zolang Bornem niet meegaat in de fusie. Er circuleren enkele voorstellen, waaronder Puurs-aan-de-Schelde. Dat klinkt raar en wat onwennig, maar Puurs zou er meteen wel een toeristische trekpleister mee inpalmen die het Bornem en Sint-Amands al jaren benijdt: de Schelde.

Het is nu uitkijken hoe de gemeenteraadsleden in de twee gemeenten naar de fusie kijken. De volgende aflevering van het fusieverhaal wordt wellicht geschreven tijdens de gemeenteraad van Sint-Amands op dinsdag 30 mei. De gemeenteraad van Puurs zit op 6 juni samen.

