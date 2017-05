Zoveel krijgen Sint-Amands en Puurs als ze fuseren voor 2019

Sint-Amands / Puurs - Het is de intentie van beide burgemeesters om de fusie van Sint-Amands en Puurs rond te hebben tegen 1 januari 2019. Alleen dan zijn ze zeker van een schuldvermindering van 500 euro per inwoner die wordt betaald door de Vlaamse regering. Met een totaal van bijna 26.000 inwoners zal dat dus zo’n 13 miljoen euro zijn.

Dat kan voor de inwoners van beide gemeenten als goed nieuws klinken: de financiële schuld wordt immers kleiner. Maar in Sint-Amands kijken ze ook al naar een belastingverlaging. De aanslagvoet op de personenbelasting bedraagt er nu 8,3%, in Puurs is dat 7,5%. Bij een fusie zal in de nieuwe gemeente wellicht de 7,5% overeind blijven.

De fusie zal ook voordelen hebben voor het personeelsbeleid. Vooral Sint-Amands heeft het soms moeilijk om gekwalificeerd personeel aan te werven. In een grotere administratie kunnen mensen makkelijker op het correcte niveau worden ingeschoven en is er ook meer back-up.

Als grotere gemeente hopen de bestuurders ook meer druk op de overheid te kunnen zetten, bijvoorbeeld om lang aanslepende subsidiedossiers te versnellen of het openbaar vervoer te verbeteren.

Voor Sint-Amands zal het makkelijker worden om te blijven investeren.

In de aanloop naar de fusie zijn er natuurlijk ook enkele zaken die niet zo makkelijk zijn. Zo droeg de gemeente Sint-Amands haar rioleringen over aan Pidpa en Puurs niet en is Sint-Amands aangesloten bij intercommunale Ivarem en Puurs niet.