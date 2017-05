Koppel komt thuis na huwelijksfeest en kan ogen niet geloven

Jan Kindt (26) en Lynn Dehaene (25) uit Roeselare kregen van enkele vrienden een wel heel erg origineel cadeau; vijfhonderd bakken bier en cola en honderden lege flesjes in de tuin.

Het koppel vierde zaterdagavond hun huwelijk. Toen ze ’s ochtends rond 6 uur thuiskwamen, merkten ze dat enkele vrienden serieus aan het werk waren geweest. Ruim vijfhonderd bakken bier en cola stonden voor de gevel van hun huis. Met de lege flesjes werd in de tuin een afbeelding gevormd. De vrienden richtten ook een kippenhok in met enkele kippen. Ook een autowrak kreeg een plaats. “Jan is dol op zo’n initiatieven. We hadden dan ook wel gedacht dat de vrienden iets zouden doen”, zegt Lynn. Het koppel kan lachen met de streek. Gistermiddag werd de tuin opgeruimd. “Onze vrienden waren er niet om te helpen. Gelukkig konden we rekenen op enkele buren. Ons prachtige weekend werd afgesloten met een gezellige barbecue.”