We hadden gehoopt dat het weekend ons wat meer duidelijkheid zou verschaffen over de kwestie van de vermaledijde boskaart. Want wat we vorige week met dat dossier hebben meegemaakt, was een mijlpaal in de politieke geschiedenis van Vlaanderen.

Nadat de overheid twintig jaar (!) had gewerkt aan een project dat het waardevolle bosgebied in Vlaanderen moest inventariseren, kwam er een kaart uit de bus waardoor talloze hardwerkende Vlamingen hun stukje bouwgrond dreigden te verliezen. En hoewel die kaart was goedgekeurd door zijn voltallige regering, koos minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vrijdag voor de vlucht vooruit en verwees hij de boskaart zonder overleg naar de prullenmand.

Na het debat in De Zevende Dag kunnen we alleen maar concluderen dat de Vlaamse overheid zelden flagranter met de billen bloot is moeten gaan. Wat we zelf doen, doen we beter? Vergeet het maar! We kregen het beeld van een belangrijk dossier dat na twee decennia ineens acuut werd, met als resultaat een kaart die van geen kanten klopte. Onder druk legde milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) het gedrocht dan toch maar op de regeringstafel. Waar het eerst werd goedgekeurd en vervolgens weer afgeschoten. Zonder dat Schauvliege daarvan zelfs maar op de hoogte werd gesteld.

Een verklaring die we zondag kregen, is dat de regeringspartijen hadden gerekend op het openbaar onderzoek om de fouten in hun dossier te corrigeren. Is dat hoe we Vlaanderen willen besturen: een slecht plan maken met het vertrouwen dat de bevolking er wel een beter plan van zal maken? Dat slaat nergens op. En de verantwoordelijkheid voor die miskleun ligt bij het hele Vlaamse Parlement, want dat orgaan hoort de activiteiten van de regering te controleren.

Een ander aspect is dat van de politieke hiërarchie in Vlaanderen. De N-VA zet de zwakke minister Schauvliege onder druk, die daarvoor zwicht en dan maar een baggerplan op tafel legt, waarop de regering eerst triomfantelijk juicht over deze “historische beslissing” en N-VA-baas Bourgeois enkele weken later zijn CD&V-minister genadeloos in de wind zet. Dat zegt veel over zowel Schauvliege als Bourgeois, net als over de verstandhouding tussen N-VA en CD&V. De respectieve partijvoorzitters Bart De Wever en Wouter Beke mogen dan vorige week hun Kumbaya-moment hebben gehad over de federale disputen, maar blijkbaar heeft het slagveld zich gewoon verplaatst naar het Vlaamse niveau.

Waar staan we nu? Een degelijke boskaart kunnen we in deze legislatuur wel vergeten. De eigenaars van bouwgronden blijven in onzekerheid. Maar zoals N-VA-fractieleider Matthias Diependaele in De Zevende Dag zei: “Er is geen probleem, de sfeer in de regering is goed!” Schauvliege kan dus blijven zitten en de bosbom lijkt politiek ontmijnd. Moeten we daar nu blij mee zijn?