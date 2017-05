Boechout - Na een halve eeuw vallen, opstaan en weer doorgaan kon de Boechoutse judoclub dit weekend vieren in stijl.

In kasteel Fruithof in Boechout verzamelde jong en oud om de club in de bloemen te zetten en terug te blikken op vijftig jaar lief en leed. “Het familiale karakter van de club is onze grootste troef”, vindt voorzitter Nicole Van den Mooter. “Wij bieden onze judoka’s de vrijheid om deel te nemen aan wedstrijden. Alles kan, niets moet.”