Helft parkeerboetes pas na aanmaning betaald

Wij Belgen houden niet van parkeerboetes. “De helft heeft minimaal één aanmaning nodig voor effectief betaald wordt”, zegt Peter Lamens van Optimal Parking Control (OPC). “Eén op de vier probeert zelfs op alle mogelijke manieren te ontsnappen aan de bon.”

Jaarlijks schrijven de parkeerwachters van OPC in 46 steden een half miljoen bonnen uit. “Het aantal aanmaningen dat we moeten versturen, ligt net zo hoog”, zegt Lamens. Bij Besix Park, goed voor 36 steden en gemeenten, schrijven ze jaarlijks 400.000 parkeerbonnen. “Hier versturen we evenveel aanmaningen”, zegt ­general manager Frank Vaes. “We hebben iemand fulltime in dienst om aangetekende brieven te verwerken.”

Ticket weggewaaid

Na één aanmaning gaat de helft overstag. Wie overblijft zijn de hardnekkige wanbetalers die blijven wachten in de hoop dat de zaak zomaar opgelost raakt of die naar de grote excuustrommel grijpen. “We horen hier van alles”, vertelt Lamens. “Ik stond er nog maar twee minuten. De rij bij de bakker was langer dan ik dacht. Mijn ticketje waaide weg. Dat zijn de populairste. Maar we krijgen ook handgeschreven brieven van tien pagina’s met een levensverhaal dat eindigt met de emotionele vraag om alsjeblieft niet te moeten betalen.”

Terwijl dat allemaal geen zin heeft. Bij Besix wordt 92% van de uitgeschreven bonnen geïnd. “Zelfs bij zaken die na de zoveelste aanmaning uiteindelijk voor de vrederechter komen, krijgen we zo goed als altijd gelijk. De regels zijn dan ook simpel: ofwel leg je een parkeerkaart of ticket, ofwel doe je dat niet. In dat laatste geval ga je in de fout. Veel valt daar doorgaans niet over te discussiëren.”

Heel soms kwijtgescholden

Waaruit die 8% dan bestaat? “Gevallen waar we niet kunnen innen omdat de persoon overleden is, plots in het buitenland woont of in zware schuldbemiddeling zit en zelfs niet in staat is om 75 cent per maand af te betalen”, zegt Vaes. “En dan zijn er de boetes die we zelf kwijtschelden, als we mensen gelijk geven.”

Wat dus wel degelijk gebeurt. “Zeer uitzonderlijk, maar het kan gebeuren”, zegt Lamens. “Als onze parkeerwachters een foute nummerplaat intikten. Of als er écht een goeie reden is en je dat kan bewijzen.” Zoals vorige week. Een 86-jarige man viel van de trappen in Leuven. Zijn vrouw, die hem iets verder opwachtte, was uitgestapt om hem te helpen. Net dan passeerde de parkeerwachter. “Die bon annuleerden we”, zegt Lamens. “Je moet menselijk blijven.”