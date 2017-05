Zorgverleners bedotten verzekering voor miljoenen

De controledienst van de Belgische ziekteverzekering heeft vorig jaar ruim 5 miljoen euro aan frauduleuze facturen opgespoord. De fraudeurs riskeren hoge boetes, schorsing of zelfs een celstraf.

Een aantal zorgverleners in ons land probeert de ziekteverzekering op te lichten. Dat blijkt uit een document van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het Riziv. Vorig jaar heeft die inspectiedienst 87 fraudedossiers afgerond. In totaal is daarbij voor net geen 5,3 miljoen euro doelbewust te veel aangerekend door onder meer thuisverplegers, specialisten en ­ziekenhuizen.

Te veel factureren kan per vergissing gebeuren. “Maar bij fraude is er een duidelijk intentie om het systeem te misbruiken”, zegt Paul Vincke van het European Healthcare Fraud and Corruption Network, dat in heel Europa fraude opspoort en bestrijdt. “Het gaat dan om zorgverleners die de boel belazeren. Ze ­riskeren boetes tot 200% van het ­verschuldigde bedrag. In extreme gevallen kunnen ze geschorst worden of een celstraf krijgen.”

Gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) juicht de inspanningen van de ziekteverzekering toe. “5 miljoen euro lijkt een klein bedrag op een totaalbudget van ettelijke miljarden. Maar de opgespoorde fraude is slechts een deel van het totale misbruik. Bovendien is het belangrijk dat fraudeurs duidelijk het signaal krijgen dat iemand hen achter de veren zit. Ze vormen een kleine minderheid, maar beschadigen het imago van de sector. Het geld dat zij onterecht krijgen, kan elders in de gezondheidszorg worden gebruikt.”

In totaal vorderde de ziekteverzekering vorig jaar 8,7 miljoen euro terug. 60% daarvan dus bij fraudeurs. Ook patiënten sjoemelen soms, in 2016 voor 65.000 euro.

Nachttarief voor overdag

De meeste fraude gebeurde door meer geld te vragen voor prestaties dan zou mogen. Sommige artsen rekenen bijvoorbeeld een nachttarief aan voor een consultatie overdag. Vorig jaar is echter ook voor 3,3 miljoen euro teruggevorderd voor behandelingen of zorgen die gewoon niet waren gebeurd.