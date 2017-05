Vlaamse herder slachtoffer van Waalse wolf: “Ik ga niet lijdzaam toezien hoe mijn schapen worden gedood”

Hij verloor in enkele weken tijd zeven schapen aan een wolf, de naar de Ardennen uitgeweken Vlaming Stijn Van Dyck. “Nee, ik heb nog geen wolf gezien. Maar hij is wel al drie keer langsgeweest.” Toch vindt de wolf in de schaapsherder een medestander: “Begrijp me niet verkeerd. Ik hou van de natuur en dus ook van de wolf. Maar ook van mijn schapen.”