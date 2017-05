Vier buurtcomités laten stem horen over Oosterweel

Antwerpen 2060 - Vier bewonersverenigingen uit de buurten rond ’t Schijn schrijven een open brief aan de onderhandelaars van het Toekomstverbond 2030 rond Oosterweel. De vier komen naar buiten als ’t Schijnverbond en stellen een wenskaart op voor hun ideale toekomstige situatie aan de Hollandse Knoop.

De bewonersverenigingen Park Spoor Oost, het Damcomité, buurtcomité ­Deurne-Noord en Oostnatie hebben zich verenigd in ’t Schijnverbond. In een open brief uiten zij hun bezorgdheid over de impact van de Hollandse Knoop op hun buurt. De Hollandse knoop is de benaming voor het geplande aansluitingspunt van de Oosterweelverbinding met de Ring aan de Noordersingel. Dat de vier nu naar buiten komen is niet toevallig, op 15 maart werd het Toekomstverbond gesloten tussen de Vlaamse regering, de burgerbewegingen en de Stad Antwerpen. Die partijen buigen zich momenteel over de voornaamste resterende knelpunten en maken afspraken over hoe de brede werkgemeenschap er zal uitzien. Op 1 juni zou de eerste rapportage volgen. Nog voor de plannen verder concreet gemaakt worden, wil ’t Schijnverbond de stem van de buurten laten horen.

“Aantal rijstroken beperken”

’t Schijnverbond wil aanvullend en versterkend zijn op de visie van Ringland. “Een aantal van ons is zelf actief binnen Ringland, we zijn zeker geen tegenbeweging. Ringland heeft als corebusiness de overkapping, waar we voor zijn, maar we willen verder gaan. Over de site van Spoor Oost heeft Ringland bijvoorbeeld in de oorspronkelijke plannen geen uitspraak gedaan. Wij willen wel bekijken hoe de buurten kunnen aankoppelen op de structuur”, klinkt het bij Frans Teuchies van ­Oostnatie.

In een wenskaart bij de open brief omschrijven de vier hun visie. “We stellen voor om het aantal rijstroken ter hoogte van het Sportpaleis tot een capaciteit van 12.000 voertuigen te beperken. Als er meer rijstroken komen, is er ook plaats voor nog meer verkeer. Verder willen we de Hollandse Knoop verkleinen tot een op- en afrit Schijnpoort, die aan het Sportpaleis en het Lobroekdok komt. De op- en afrit aan Spoor Oost/de Noordersingel moet dan geschrapt worden.”