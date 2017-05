Leerlingen Ursulinen leggen eerste steen van nieuwbouw

Mechelen - In de basisschool van Ursulinen Mechelen vond afgelopen weekend het jaarlijkse schoolfeest plaats. De school maakte van de gelegenheid gebruik om ook de eerste steen te leggen voor een gloednieuw schoolgebouw.

De werkzaamheden aan de nieuwbouw in de Groenstraat startten in februari van dit jaar. Op het schoolfeest werd, onder het toeziend oog van schepenen Stefaan Deleus (CD&V), Marc Hendrickx (N-VA) en Koen Anciaux (Open Vld) symbolisch de eerste steen gelegd. Het is een plaat met daarin verschillende handafdrukken van leerlingen van de school. “Het is een historische dag, een mijlpaal in de geschiedenis van de school”, sprak algemeen directeur en afgevaardigd bestuurder Francis Van Caer. “In het nieuwe gebouw komen onder andere ruimere klaslokalen, een vergaderzaal en een sportzaal.”

“Ursulinen wil een dynamische en innovatieve school van de 21ste eeuw zijn”, zegt Van Caer nog. “Daarom is er in het nieuwe gebouw ook ruimte voor creatieve vorming en STEM-lokalen (Science, Technology, Engineering, Mathematics, red.). Zo kunnen we de leerlingen opleiden tot kritische wereldburgers. Maar niet alleen binnen de schoolmuren verandert er heel wat. Ook erbuiten creëren we meer open ruimte en groen voor een fraaiere schoolomgeving.”

Het volledige nieuwbouwproject, met ook nog een nieuw gebouw voor de secundaire school, moet afgerond zijn in 2020 en kost zo’n 11 miljoen euro.