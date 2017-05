Barça ontsnapt aan nederlaag dankzij tien dolle minuten

Crazy 10 minutes at Camp Nou! Two penalties, two goals and a red card! pic.twitter.com/ZyEN27wtnI

Even leek Barcelona af te stevenen op een nederlaag op de laatste speeldag van de Spaanse competitie. Maar in een dolle tien minuten waarin Luis Suarez en Lionel Messi konden scoren, er een rode kaart viel en nog een penalty werd gemist keerde de wedstrijd in het voordeel van de Catalanen. Het werd uiteindelijk 4-2.

Het was Eibar dat het stevigst aan de partij begon, Barcelona leek nog te slapen. Al na 7 minuten tikte Takashi Inui voor Eibar de 0-1 tegen de netten. Een stand die een stug Eibar zou blijven volhouden tot na de rust. Toen vergat de Barça-defensie Inui opnieuw, waardoor hij de 0-2 voorbij Barça-doelman Ter Stegen kon mikken. Barcelona kwam twee minuten later wel opnieuw in de wedstrijd door een lullig eigen doelpunt van Eibar-verdediger David Junca.

Nog wat later kregen de Catalanen een uitgelezen kans om opnieuw op gelijke hoogte te komen, maar Lionel Messi zorgde voor een zeldzame strafschopmisser. Misschien ook wel wat rechtvaardigheid, want de strafschop was helemaal niet terecht. De voet van Jordi Alba bleef haken in de grond, waarop hij theatraal neerging in de zestien, maar de scheidsrechter zag een fout en floot wel voor een strafschop.

De 2-2 viel dan uiteindelijk toch in de 73ste minuut via Luis Suarez. In een dolle wedstrijd werd de scheve situatie een minuut later helemaal rechtgezet toen Messi een herkansing kreeg via de penaltystip en deze keer niet faalde. Messi maakte de klus volledig af in de toegevoegde tijd met de 4-2. Met 37 competitiedoelpunten mag de Argentijn zich de topschutter uit de Primera Division noemen. Barcelona eindigt in La Liga op de tweede plek met 90 punten, drie minder dan landskampioen Real Madrid.