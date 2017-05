Antwerpse drugsoorlog woedt voort

De Antwerpse drugsoorlog gaat in alle hevigheid voort. De afgelopen week werden in Ekeren en Berendrecht twee huizen beschoten. De twee incidenten zetten de teller van de drugsgerelateerde beschietingen van gevels op tien, en dat in amper zes maanden tijd.

Bij de aanslag in Berendrecht, zondagochtend, werden opnieuw onschuldige buren het slachtoffer. De huurwoning van Martijn D.B., het doelwit van de daders, werd maar liefst twaalf keer beschoten. De man kwam al een paar weken niet meer in de woning. Zijn buren werden mee het slachtoffer van de aanslag, want zij zagen hun auto in vlammen opgaan. De gangsters staken verderop ook hun vluchtauto in brand.

Foto: BFM

De schietpartij in het polderdorp heeft volgens een politiebron te maken met een conflict in het drugsmilieu, maar ze zou losstaan van de eerdere schietincidenten rond de opgepakte drugscrimineel Frank V., alias ‘Frank De Tank’.

Foto: Wim Hendrix

De speurders onderzoeken wel nog een tweede beschieting. Die vond vorige week plaats in Ekeren. De daders doorzeefden het huis van een kennis van ‘Frank De Tank’ met kogels. Een auto stopte toen ’s nachts rond 3u in de straat Geestenspoor voor de woning van Gaya D.K. De gloednieuwe ramen van zijn woonst werden doorboord met meerdere kogels. De auto werd even later uitgebrand aangetroffen aan het nabijgelegen Veltwijckpark.

D.K. wil zelf niets kwijt over wat er gebeurd is. “Het gerechtelijk onderzoek is bezig”, zegt hij. Niemand raakte gewond.

Foto: Wim Hendrix