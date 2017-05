Belgian Cats winnen opnieuw van Slovakije in vriendschappelijk duel

De Belgische basketbalvrouwen hebben zondag in Kortrijk met 66-57 gewonnen van Slovakije in een oefeninterland ter voorbereiding op het EK in het Tsjechische Praag (16-25 juni). Zaterdag hadden de Belgian Cats al met 59-56 aan het langste eind getrokken tegen hun Slovaakse collega’s.

In Kortrijk kon bondscoach Philip Mestdagh niet rekenen op Emma Meesseman, aan de slag in de WNBA, en Ann Wauters, die met de lies sukkelt. Kim Mestdagh was tegen de Slovaken het best bij schot met 14 punten.

Emma Meesseman sluit donderdag aan bij de Belgian Cats voor een toernooi in Italië (26-28 mei), waar de Belgen naast het thuisland ook Rusland en Hongarije treffen. Op 2 en 3 juni speelt België tweemaal tegen olympisch vicekampioen Spanje. De uitwuifwedstrijd vindt op 10 juni plaats in Ieper tegen Nederland.

Op het EK is België in groep D ingedeeld met Montenegro (16 juni), Rusland (17 juni) en Letland (19 juni). De eerste van de poule plaatst zich voor de kwartfinales, terwijl de nummers twee en drie barrages afwerken. De vierde moet naar huis.

BELGIE - Slovakije 66-57

20-18/12-14/19-16/15-9

België: 14/34 2pts, 9/23 3pts, 11/16 vw, 32 rebounds, 13 assists, 20 fouten. K. Mestdagh 14 (2x3), Delaere 3 (1x3), Hendrickx 3 (1x3), N. Mayombo 6, Geldof 2, Carpréaux 8, Vanloo 7 (2x3), Raman 9 (1x3, 7 rebounds), Adams, Maes 8, H. Mestdagh 3 (1x3), Devliegher 3 (1x3)