Ondeugende broertjes werken samen om frigo open te breken

Ashley Warner uit North Carolina heeft thuis meer dan waarschijnlijk de handen vol met haar kinderen. Dat is meteen duidelijk als je haar filmpje bekijkt, daarin werken broertjes Dawson en Royce knap samen om toch maar die frigo open te krijgen...

De koelkast is gesloten met een frigoslot, wat al doet vermoeden dat de twee kleine ukjes wel meer in de koelkast zitten te snuisteren. Ze zijn amper 2 en 5 jaar, maar met vereende krachten moet het vast lukken. Royce legt mooi uit hoe zijn broertje op zijn knieën moet zitten, daarna gaat hij op het rugje van zijn broer staan en kan hij mooi aan het slot. En de mama? Die staat het geheel te filmen en de bengels hebben absoluut niet door dat ze er staat. Ze weten trouwens best wat goed voor hen is, want eens de koelkast open bedroeg hun enige buit.... een appel.