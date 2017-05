Zonovergoten 10 Miles Malle lokt massa volk naar Park de Renesse

Malle - De 10 Miles Malle stond in het teken van de herdenking van de tornado die in 1967 over Oostmalle raasde. Deze loopwedstrijd lokte meer dan 1.250 sportievelingen naar het Park de Renesse.

Het zonnige weer en de gezellige sfeer zorgden ervoor dat de 35ste editie van de 10 Miles Malle alle voorgaande records brak. “Ruim 1.250 deelnemers, we zijn heel tevreden”, reageert Leo Van Ginckel van atletiekclub DAL, de organiserende vereniging.

Aan de tien mijl zelf, het hoogtepunt van deze tornadorun, namen zeker vierhonderd sportievelingen deel. Bij de mannen stak Vinny Van Puyvelde uit Lokeren er met kop en schouders bovenuit. Bij de dames stalen de Oostmalse zussen Anke (30) en Greet (35) Verstappen de show. Anke droeg haar zege op aan haar overleden zoontje Loewie.

Aan de vijf kilometer nam onder meer een kleurrijke groep personeelsleden van woonzorgcentrum Mariënhove uit Westmalle deel. “We genoten van deze mooie, bosrijke omloop”, legt Karin Luyckx uit. De strafste van deze personeelsgroep is evenwel dokter Leslie Tanghe, want hij liep de tien mijl.

Niet alleen de lopers, ook de supporters waren van de partij. Ze genoten van de sport en van de drankjes en hapjes. Drie foodtrucks (ijskraam, frituur en dranktent) zorgden ervoor dat niemand van dorst of honger omkwam. “Meer moet dat niet zijn", lacht Jeroen Brabants.

Hij supporterde voor zijn partner Liesbeth Van de Putte (Sint-Jozef-Rijkevorsel). Zij en haar vriendinnen Nele Talpe (Oostmalle), Jessy Gyselinckx, Serena Severeyns (beiden Westmalle en Nina De Pooter (Sint-Antonius-Zoersel) legden met succes de vijf kilometer af.

Schattig waren ook de kleuters en lagereschoolkinderen die niet wilden onderdoen. Bij de kleuters won Flore Willems (5) het pleit bij de meisjes en Liano Corthout werd primus bij de jongens.

Ook leerlingen van de vijf Malse secundaire scholen namen deel. Het Maris Stella Instituut kreeg de prijs van de talrijkste groep. Het Koninklijk Atheneum en het Mariagaarde Instituut rangschikten zich respectievelijk tweede en derde.