IN BEELD. Slotfeest vijf jaar Stede Akkers

De feestweek voor vijf jaar Stede Akkers werd zondag afgesloten. Een grote groep mensen deed de volksdans Bal in de straat rond de vier torens van het woonzorgcentrum. De bezoekers konden ook een kijkje nemen in de vernieuwde kapel en genieten van straattheater. Het eerste gedicht van stadsdichter Daan Janssens werd onthuld. In de feesttent draaide Radio Valencia muziek en kon iets gedronken worden.