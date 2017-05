Club Brugge zeker van Champions League na winst tegen Gent

Club Brugge heeft zijn tweede plaats en het bijhorende Champions League-ticket veilig gesteld. Blauw-zwart won met 2-1 tegen AA Gent en eindigt Play-off 1 zoals het begon: op de tweede plaats. Gent eindigt het seizoen op de derde plaats, de Buffalo’s spelen zo de voorlaatste voorronde van de Europa League.

De zenuwen waren strak gespannen voor de laatste Slag om Vlaanderen van dit seizoen. Een ticket voor de voorrondes van de Champions League stond namelijk op het spel in het Jan Breydelstadion. Een zege of een gelijkspel volstond voor Club Brugge, AA Gent moest winnen om alsnog over Club naar de tweede plaats te springen.

Nog voor de wedstrijd begonnen was, was er een eerste opstootje. De 22 spelers stonden klaar op het veld, maar Gent-doelman Lovre Kalinic werd in allerlaatste instantie bij scheidsrechter Bart Vertenten. Die oordeelde dat de fluogroene outfit van de doelman te veel leek op de fluogele uitrusting van AA Gent, dus moest Kalinic in allerijl naar de kleedkamer hollen op zoek naar een betere kleur. Vijf minuten later kwam de Kroaat opnieuw buiten, ditmaal in maagdelijk wit, en kon de topper eindelijk beginnen.

Slimme goal Club

Gent begon sterk aan de wedstrijd en zette Club Brugge snel onder druk, maar een doelpunt leverde dat niet op. De kansen waren voor de thuisploeg, maar Refaelov trapte een eerste kans over doel. Drie minuten later was het raak, na een hoekschop liep Wesley slim in de rug van Esiti en tikte de bal voorbij Kalinic aan de eerste paal. Een slim doelpunt van de Braziliaan, een vermijdbare tegengoal voor Gent.

Foto: BELGA

Foto: Photo News

Gent was van slag, en slikte bijna een tweede doelpunt voor de rust. Wesley testte de vuisten van Kalinic, Esiti scoorde ei zo na een ongelukkige owngoal. Vanhaezebrouck voerde aan de rust nog geen wissels door, en stuurde dezelfde elf terug het veld in voor de tweede helft. De Buffalo’s kwamen beter voor de dag na de rust, Milicevic probeerde het eerst met een kopbal en daarna met een prachtig vluchtschot. Horvath kwam gepast tussen met een zweefduik.

Spannende tweede helft

Een gelijkmaker hing in de lucht, maar net op dat moment verdubbelde Hans Vanaken de voorsprong voor Club Brugge. De middenvelder haalde vanop afstand uit, de bal verdween in de linkerhoek binnen. Over en uit? Het zag er naar uit, en daardoor begonnen de potjes ook over te koken bij beide ploegen. Aanleiding was een incident nog voor de rust: Kubo lag geblesseerd tegen de grasmat, maar Club weigerde de bal buiten te trappen. Na een uur deed Wesley er een schepje bovenop, hij sloeg Mitrovic in het gezicht maar kwam weg met geel.

Foto: Photo News

Toen de gemoederen bedaard waren, kwam er toch weer spanning in de wedstrijd. Kenny Saief zette knap vier man in de wind en legde de 2-1 in het mandje. Gent moest nog twee doelpunten scoren om over Club naar de tweede plaats te springen, maar geloofde er weer in. Een gelijkmaker bleef echter uit, ook omdat Gent tot tweemaal toe een duidelijke penalty niet kreeg. Gent sluit het seizoen af op een derde plek. Club Brugge eindigt op plaats twee en speelt volgend jaar de voorlaatste voorronde in de Champions League.

Timmy Simons viel in en kreeg een luid applaus. Foto: BELGA

Foto: Photo News