Braxgata verlengt titel in Women’s Hockey League na zege na shoot-outs tegen Gent

Braxgata heeft zich zondag tot landskampioen vrouwenhockey gekroond. Het haalde het na een bijzonder spannende finale pas na shoot-outs van Gent. De twee finaleduels in de play-offs waren op een 1-1 gelijkspel geëindigd, titelverdediger Braxgata was in Leuven net iets beter in de shoot-outs (3-2).

Vandermeiren opende zondag pas na 48 minuten de score voor Brax, in de slotfase maakte Gent gelijk na zijn zevende strafcorner. Shoot-outs moesten voor de beslissing zorgen en daarin scoorden alleen Stéphanie Vanden Borre en Alix Gerniers voor Gent, en Vandermeiren en Versavel (stroke) voor Braxgata. Gerniers miste daarna, de Spaanse Berta Bonastre bezorgde Braxgata de titel.

Voor Braxgata is het de tweede titel, na die van vorig jaar. Gent was in 2006 en 2009 het sterkst.

Later op de dag spelen Dragons en Herakles het tweede finaleduel bij de mannen, Dragons won duel één met 5-1.