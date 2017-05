Eindzege voor Elina Svitolina in WTA Rome

De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 11) heeft zich zondag tot eindwinnares van het WTA-graveltoernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (3.076.495 euro) gekroond.

Achtste reekshoofd Svitolina was na een spannende finale te sterk voor de als zesde geplaatste Roemeense Simona Halep (WTA 4). Pas na 2 uur en 7 minuten stonden de 4-6, 7-5 en 6-1 setstanden op het bord, Halep sukkelde na een val in de eerste set duidelijk met haar enkel.

Voor de 22-jarige Oekraïense is het haar achtste eindzege op het WTA-circuit, haar vierde van 2017. Eerder dit jaar pakte ze ook al de titels in Istanboel (waar ze Elise Mertens klopte in de finale), Taiwan en Dubai.

De drie jaar oudere Halep mikte in Rome op een zestiende WTA-toernooizege, de tweede dit jaar na Madrid.