Crevits hoopt op snelle vergadering van Vlaamse regering over intrekken boskaart

Brussel - CD&V-viceminister-president Hilde Crevits hoopt dat de Vlaamse regering snel bijeenkomt om te praten over de aankondiging van het intrekken van de boskaart door minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zonder bevoegd minister Joke Schauvliege daarin te kennen. Betreurenswaardig en hopelijk eenmalig, besloot Crevits in De Zevende Dag (één). Ook haar Open Vld-collega Bart Tommelein zei verrast te zijn en vond dat dit “beter niet gebeurd was”.

Crevits benadrukte dat er een verschil is tussen de inhoud en de stijl van de communicatie van Bourgeois. Met het intrekken van de boskaart heeft ze inhoudelijk geen probleem, wat Schauvliege vrijdag ook benadrukte. Maar de stijl is voor haar betreurenswaardig. “Ik ben ontgoocheld over de manier waarop Geert Bourgeois tewerk is gegaan. Ik hoop dat het eenmalig is”, aldus Crevits die hoopt dat er snel binnen de regering hierover gepraat kan worden, net als over de aanpassing van het decreet.

Tommelein zei verrast te zijn over de communicatie van de minister-president. “Het is beter om samen te communiceren als er iets niet doorgaat”, vond de Open Vld’er. Hij wees er ook op dat er op de ministerraad van de Vlaamse regering eerder op de dag niet beslist was om de boskaart in te trekken.

Tijdens een debat met de Vlaamse fractieleiders kon de interventie van Bourgeois op weinig begrip rekenen. Koen Van den Heuvel (CD&V) sprak van “weinig verbindend leiderschap”. Joris Vandenbroucke (sp.a) had het over een “triestig schouwspel”. Ofwel is de minister onbekwaam, ofwel heeft men de Vlaming om de tuin proberen te leiden, ofwel is de Vlaamse regering onbetrouwbaar, besloot hij.

Björn Rzoska (Groen) vond het gebrek aan professionaliteit van de Vlaamse regering stuitend. De demarche van de minister-president is volgens hem een motie van wantrouwen aan Joke Schauvliege. “Hoe kan ze nog functioneren? “, vroeg Rzoska zich af. volgens hem heeft Bourgeois zich alleen willen profileren.