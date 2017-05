“China ontmaskert Amerikaanse spionnen en schakelt hen uit”

Spionnen en informanten die de Amerikaanse inlichtingendienst CIA informatie bezorgen, zijn sinds 2010 een doelwit geworden van de Chinese overheid. Meer dan twaalf van die spionnen werden al opgesloten of vermoord. Dat schrijft The New York Times.

De inlichtingendiensten van tal van landen hebben wereldwijd spionnen en informanten zitten. Hun taak: informatie doorspelen over de werking van de overheid, de (wan)praktijken die er plaatsvinden en het signaleren van beslissingen die mogelijk nadelig kunnen zijn voor het land waarvoor ze werken.

Uit onderzoek van The New York Times, die meer dan 10 officiële maar anonieme bronnen aan de tand voelde, is gebleken dat de Chinese overheid sinds 2010 hard optreedt tegen mensen die informatie doorspelen aan de CIA. De overheid zou er systematisch spionageopdrachten ontmantelen, en dat niet altijd op diplomatieke wijze. Al meer dan twaalf mensen werden opgesloten of gedood.

Een van die spionnen zou zelfs doodgeschoten zijn voor ogen van zijn collega’s om een duidelijk signaal te geven.

Lek

Blijft de vraag: hoe komen de Chinezen te weten dat er spionnen aan het werk zijn? Het lek moet een van de grootsten in de geschiedenis zijn, klinkt het bij de bronnen van The New York Times.

Toen het lek bekend raakte, deed de CIA er alles aan om de schade te beperken. Onder codenaam Honey Badger probeerde ze het lek te onderzoeken en spionnen en informatie in veiligheid te brengen. De conclusies van het onderzoek waren divers: sommigen gaan uit van een mol binnen de CIA, anderen vermoeden hacking door China. De FBI heeft een eigen mening: daar vermoeden ze dat in Peking gewoon slecht gewerkt is. Zo zouden de informanten en spionnen niet beseft hebben dat bepaalde restaurants in Peking wel eens afgeluisterd zouden kunnen worden.

De CIA weigerde te reageren.