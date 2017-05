Borgerhout - Vreemde situatie op de hoek van de Turnhoutsebaan en de Stenenbrug in Borgerhout. Er staan momenteel twee borden om bestuurders op de hoogte te brengen van een omleiding, maar die borden spreken elkaar een beetje tegen...

Er wordt momenteel gewerkt op de Turnhoutsebaan en de verkeerssituatie is recent gewijzigd. Maar voorlopig is het oude omleidingsbord nog niet weggehaald, waardoor volgens de borden zowel de Turnhoutsebaan doodloopt, als de omleiding via de Stenenbrug.