Beyoncé in de watten gelegd tijdens babyshower

Tina Knowles, de mama van Beyoncé zette enkele beelden van de babyshower online. Die zag er niet alleen geweldig luxueus uit, het is voor veel fans een teken dat de bevalling van de tweeling nu echt wel dichtbij komt.

De babyshower van Beyoncé was Afrikaans getint en zag er bijzonder luxueus uit. Heel wat beroemde vriendinnen van Beyoncé waren aanwezig, in fleurige jurken.



Op het filmpje dat Tina Knowles, de moeder van Beyoncé online zette, zijn onder andere Kelly Rowland en Michelle Williams te zien. Een zwangere Serena Williams zou ook uitgenodigd zijn. Beyoncé zelf liep naar verluidt met blote buik rond, versierd met henna.

'Happy Carter Push Party', roepen de genodigden in de camera. Een 'persfeestje' dus. In Amerika houden aanstaande mama's zo'n babyshower gemiddeld drie maanden voor de bevalling. Dit zou kunnen betekenen dat Beyoncé in augustus zal bevallen.

All theses beautiful ladies at The Carter Push party! ???? Een bericht gedeeld door Tina Knowles (@mstinalawson) op 20 Mei 2017 om 4:03 PDT